Шольц призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины

Война не должна начаться, срочно необходима деэскалация ситуации вокруг Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, главы государств должны воспрепятствовать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация.

Наша обязанность как глав государств и правительств воспрепятствовать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация. Дипломатические возможности урегулирования вокруг Украины пока не исчерпаны, — отметил Шольц.

Он назвал хорошим знаком отвод российских военнослужащих к пунктам постоянной дислокации после учений. По его словам, обсуждение концентрации российских войск вдоль границы заняло много времени в ходе переговоров.

Мы озабочены, что сто тысяч военных сосредоточены на украинской границе, этому нет видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация. В этой напряжённой ситуации очень важно, чтобы не началась война, — отметил Шольц.

Во время своего визита на Украину Шольц заявил, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей помощь на €2 млрд. По его словам, которые прозвучали на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, помощь продолжится. В том числе возможны и поставки оружия. Ранее ряд немецких политиков, в их числе и Шольц, исключали возможность поставки летального вооружения Украине, поддерживая оружейное эмбарго.