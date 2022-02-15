Шольц: признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой

Признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских договорённостей, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, необходимо вести переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы (Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины).

В такой ситуации, которая сейчас сложилась, важно использовать все возможности, чтобы позаботиться о том, чтобы мирное развитие было возможно. Это причина, почему я сказал, что минский процесс мы считаем важной предпосылкой. С моей точки зрения, это будет вклад в то, чтобы переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы возобновились, — сказал Шольц.

По его словам, минский процесс является хорошей стартовой точкой для мирного урегулирования ситуации между украинским правительством и Донбассом. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал решать все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции в рамках контактной группы.

Ранее Шольц призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. Он отметил, что война не должна начаться, срочно необходима деэскалация ситуации вокруг Украины. По его словам, главы государств должны воспрепятствовать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация.

Во время своего визита на Украину Шольц заявил, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей помощь на €2 млрд. По его словам, которые прозвучали на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, помощь продолжится. В том числе возможны и поставки оружия. Ранее ряд немецких политиков, в их числе и Шольц, исключали возможность поставки летального вооружения Украине, поддерживая оружейное эмбарго.