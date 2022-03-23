Шольц признал трудности европейцев из-за санкций против России

Принятые против России санкции тяжело сказываются на гражданах ЕС. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, добавив, что Евросоюз всё равно продолжит ужесточать санкционные меры в отношении Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

Санкции тяжело сказываются на многих гражданах. Санкции не должны затрагивать европейские страны сильнее, чем российские власти. Это наш принцип, — заявил Шольц.

При этом он уверяет, что cанкции работают, а российская экономика пошатнулась. По его словам, «биржи в значительной степени закрылись, валюта обрушилась, международные компании сотнями покидают cтрану». Он считает, что это только начало и многие тяжёлые последствия проявят себя в cледующие недели.

Мы постоянно ужесточаем санкции, — заявил он.

Шольц накануне заявил, что при введении санкций в отношении России следует учитывать их «обратный эффект», который должен быть «преодолимым» для стран, которые прибегают к подобным мерам.

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия может столкнуться с серьёзными проблемами с энергоснабжением следующей зимой в случае прекращения поставок угля и газа из России.