Шольц привёз в Москву обещания Зеленского

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву продолжил череду встреч и телефонных переговоров мировых лидеров о ситуации вокруг Украины. Только на прошлой неделе на эту тему говорили между собой президенты России и США, президент Франции посетил Киев и Москву, канцлер Германии встретился с американским лидером в Белом доме. Теперь Шольц повторил маршрут Макрона — на Украину и в Россию. Отношения с Берлином у Москвы в постсоветскую эпоху складывались более успешно, чем с другими западными столицами — во многом благодаря экономике. Германия остаётся для России вторым партнёром по товарообороту после Китая. «Северный поток — 2» стал для обеих стран масштабным проектом, хотя и испытывает на себе жёсткое давление США. Возможно, поэтому на визит Шольца к Путину многие политические игроки возлагают особые надежды. О чём удалось договориться германскому канцлеру в Москве — в материале NEWS.ru.

Переговоры в Кремле между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем продолжались более трёх часов. По их окончании канцлер заявил журналистам, что «какой бы сложной ситуация сейчас ни была, я не готов её описывать как безвыходную». Он добавил , что война в Европе невообразима, обязанность глав государств и правительств воспрепятствовать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация. Отвечая на вопрос о возможном признании Россией ДНР и ЛНР, канцлер отметил , что это станет политической катастрофой и нарушением минских договорённостей. Владимир Путин, напротив, связал этот вопрос с Минскими соглашениями.

Владимир Путин, Олаф Шольц kremlin.ru

Я буду исходить из того, что мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего, как говорил господин федеральный канцлер, из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. Мы очень рассчитываем, что наши партнёры за океаном и в Европе, прежде всего, окажут влияние на сегодняшние киевские власти, — заявил президент России.

Минские соглашения, как и на всех прежних переговорах, остаются камнем преткновения между Москвой и Киевом. Шольц заявил, что президент Зеленский заверил его в предоставлении проектов об особом статусе Донбасса — этого требует один из ключевых пунктов соглашений, от выполнения которого Киев отбивается с 2014 года. Таким образом, канцлер ФРГ дал понять, что его переговоры с Зеленским, в отличие от усилий Макрона, имеют хорошие шансы привести к существенным подвижкам между сторонами.

Предложения Зеленского, касающиеся конституционной реформы, в целом конструктивны, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Вопрос в другом — будут ли наполняться эти конструктивные предложения [по особому статусу Донбасса] содержанием? Было хорошо видно, что Владимир Владимирович эту информацию Шольца воспринял скептически. Что касается самих переговоров в Кремле, одним из их итогов можно считать — и это было заметно на пресс-конференции — возникновение «рабочей химии» между президентом и канцлером, но пока ещё не «личной химии», — заявил собеседник.

Москва и Берлин, как создаётся впечатление, легко находили в прошлые десятилетия общий язык благодаря особым отношениям лидеров: Бориса Ельцина с Гельмутом Колем, Владимира Путина с Герхардом Шрёдером и с Ангелой Меркель. Сегодня наладить российскому лидеру похожие отношения со Штольцем гораздо сложнее. В эпоху противостояния с Пекином Вашингтон требует от Берлина проведения общей западной политики, в том числе и в отношении Москвы. История с «Северным потоком — 2», остановки которого добивается Вашингтон, наглядно это демонстрирует.

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В то время как США требуют от Германии «командной игры» в составе Запада против Китая и России, внутри самого Евросоюза развернулось острое политическое соперничество за лидерство. После ухода Великобритании на эту роль претендуют Германия и Франция.

Шольц не случайно посетил Москву через восемь дней после Макрона — лидеры двух стран пытаются заработать политические очки на России, отметил в беседе с NEWS.ru член немецкого Общества внешней политики, политолог и журналист из Берлина Александр Мельников.

Бразды правления в Евросоюзе постепенно пытается забрать Макрон. На Москве политики зарабатывают баллы. Шольц хотел показать Макрону, что он тоже что-то значит. Но на самом деле показывать нечего. У Шольца нет политических ресурсов, чтобы вести самостоятельную игру, и он не может предложить своё видение решения вопроса, — убеждён политолог и журналист.

На взгляд Мельникова, Шольц в Москве попытался просто утвердиться в новой для себя роли лидера Германии, поскольку недавно он ещё был лишь «менеджером высшего звена, но не более того».

Иной взгляд на канцлера Германии у руководителя Бюро политической экспертизы, специалиста по Германии Петра Федосова. В беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что Шольц имеет особую позицию по некоторым существенным вопросам российско-украинского кризиса, в отличие от других европейских лидеров.

В Киеве, отвечая на вопрос о перспективах вхождения Украины в НАТО, Шольц сказал прямо, что о членстве речь не идёт. А вопрос о «Северном потоке — 2» он вообще оставил без внимания — сделал вид, что не услышал. На пресс-конференции после недавней встречи в Белом доме канцлер не демонстрировал публичного согласия с Байденом, не кивал одобрительно головой, когда выступал американский президент. В позиции Шольца есть элементы, которые отличают её от позиции других, более ретивых антироссийских сил в Европе. Пётр Федосов руководитель Бюро политической экспертизы руководитель Бюро политической экспертизы

Но с ролью нейтрального посредника между Москвой и Киевом, признаёт Пётр Федосов, германский канцлер всё же справиться не сможет — он, как сам уже заявлял, рассматривает Германию как «надёжную составную часть коллективного Запада», принявшего сторону Украины.

Москва, предложив новые принципы коллективной безопасности в мире, только в нынешнем году провела переговоры с лидерами США, Китая, Франции, Германии, Ирана, Аргентины, Венгрии. На среду, 16 февраля, намечены переговоры президентов России и Бразилии. Как создаётся впечатление, Кремль находится в поиске не только компромиссов с оппонентами, но и союзников по созданию системы безопасности — на кого из лидеров этих стран можно положиться в столь конфронтационную эпоху.