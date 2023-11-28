Шольц прилюдно опозорился в бундестаге: почему канцлера подняли на смех Бундестаг высмеял обращение Шольца из-за бюджетного кризиса

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Олаф Шольц

Обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу бюджетного кризиса раскритиковала оппозиция в бундестаге и призвала его уйти в отставку. Как опозорился Шольц, почему его подняли на смех?

О чем сказал Шольц

Утром 28 ноября Шольц выступил с речью по поводу решения о введении чрезвычайной ситуации ради высвобождения замороженного бюджета, который попал в такое положение, поскольку суд посчитал незаконным использование немецкими властями невостребованных кредитов прошлых лет.

Кто высмеял Шольца

Слова Шольца о не разъясненном до судебного решения бюджетном вопросе, неоконченных консультациях правительства и тезис о кризисе, который не затронет обычных граждан, вызвали смех со стороны оппозиционного блока ХДС/ХСС и партии «Альтернатива для Германии».

Также канцлер заявил, что ФРГ стоит на пороге новой эры. Это вызвало еще одну волну смеха в зале.

Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предположил, что Шольц не справляется с обязанностями, а сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель вновь призвала канцлера к отставке и перевыборам.

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Алис Вайдель

«То, о чем вы сейчас тут говорили, является попросту чисто техническими ответами на политическое решение Федерального конституционного суда. <...> Вы — сантехник от власти. У вас нет представления о том, как страна должна развиваться в ближайшие годы. <...> «Обувь, которую вы, став канцлером, надели, велика вам минимум на два размера», — заявил Мерц.

Сопредседатель правой АдГ Алис Вайдель со заявила, что «граждане ждали от Шольца не обращения к бундестагу, а прошения об отставке».

«[Германия] нуждается в новом правительстве, чтобы выбраться из болота. <...> Откройте путь к досрочным выборам и освободите страну от своего правительства», — сказала она.

Выступление Шольца сопровождалось неодобрительными выкриками отдельных депутатов и смешками со стороны, где располагается АдГ. Глава кабмина никак не отреагировал на это.

Что не так с бюджетом Германии

На работу бундестага давит вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Первоначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями COVID-19, но кабинет Шольца в конце 2021 года перераспределил их в новый фонд. Суд спустя два года объявил это решение неконституционным.

Справляется ли Шольц с кризисом в Германии

Система борьбы с кризисами, которую построил канцлер Шольц, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета Германии €60 млрд, пишет Financial Times.

Отмечается, что борьба с кризисом заключалась в спасении компаний, которые испытывали трудности во время пандемии COVID. Для этого был создан Фонд экономической стабилизации (WSF), которому открыли кредит на сумму €200 млрд — эти деньги должны были быть использованы для субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и потребителей.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

В прошлом году WSF получил от правительства только €30 млрд, а остальная сумма перенесена на текущий год. Суд установил, что это нарушило основной принцип выделения средств, по которому заем должен использоваться в пределах года, на который он был утвержден. После этого бундестаг объявил, что планирует свернуть WSF к концу года, а не переносить выделение средств на 2024 год.

«Система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь все они рухнули как карточный домик», — сказал один из чиновников, работавших при канцлере.

Почему в Германии подорожали газ и электричество

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами. Затем произошли подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В сентябре 2022 года Германия заявила об отказе от российского газа и в дальнейшем несколько раз заявляла о независимости от топлива из РФ.

В январе стало известно, что газ в Германии подорожал на 112%.

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