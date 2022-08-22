Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену российскому газу Канцлер ФРГ Шольц посетил Канаду с целью поиска альтернативы газу из России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики этой страны Роберт Хабек намерены посетить Канаду для обсуждения поставок российского газа взамен российскому, сообщает DPA. Канцлер убежден, что страны могут наладить взаимовыгодное сотрудничество. По его мнению, Берлин и Оттава имеют все перспективы выстроить «экономики на основе зеленого водорода».

Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия, — заявил Шольц.

22 августа стало известно, что цена на газ в Европе превысила $2800 за тысячу кубометров впервые с марта, о чем свидетельствуют данные биржи ICE. Во время торгов стоимость голубого топлива подскочила почти на 13% и составила $2862 по состоянию на 09:16 мск.