В мирном плане Китая по урегулированию ситуации на Украине отсутствует пункт по выводу российских войск с территории Украины, его следует добавить, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Во время своего визита в Индию он заявил, что это наиболее важная составляющая, которая должна быть отражена в документе, передает Welt.
С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены. В противном случае продвижение имеет «узнаваемый свет и тень», — сказал Шольц.
При этом он одобрил пункт плана с осуждением применения ядерного оружия. Также канцлер ФРГ отметил, что никакого «диктованного мира по-русски» существовать не должно.
24 февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Всего в него вошло 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию конфликта в регионе не могут считаться полноценным планом действий, так как они больше походят на размышления Пекина по данному поводу. При этом сам факт начала обсуждения ситуации на Украине Китаем политик назвал положительным моментом.