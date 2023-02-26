Алексей Сидоров

Шольц предложил добавить в мирный план Китая по Украине еще один пункт Шольц призвал КНР добавить в мирный план требование вывести российские войска из Украины

26 февраля 2023 в 12:32

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Танк в зоне боевых действий в ДНР и ЛНР