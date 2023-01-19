Шольц поставил США условие для отправки на Украину танков Leopard 2 Шольц пообещал поставить Украине танки Leopard 2, если США отправят танки Abrams

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил о единственном условии, при котором Германия отправить на Украину танки Leopard 2. Как сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, это случится, если Штаты отправят Киеву боевые танки Abrams.

Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки, — отмечает издание.

При этом Шольц напомнил, что Германия находится в числе лидеров по объему поддержки Украины. Также он подчеркнул, что Берлин не намерен снижать помощь.

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, немецкий канцлер оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава германского правительства находится в ситуации цугцванга.

Ранее читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять ВСУ танки Leopard. Они предложили отправить Киеву коз вместо «леопардов». Один из читателей посоветовал властям Болгарии учитывать мнение граждан перед тем, как принимать решения о поставках оружия Киеву.