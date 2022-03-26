Шольц пообещал «драматические меры» после применения химоружия на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад готов пригнуть к «драматическим мерам», если Россия «применит» на Украине химическое или биологическое оружие. Потенциальные меры сейчас обсуждаются, но он не назвал их в беседе с телеканалом ARD.

Применение биологического или химического оружия не должно случиться. Поэтому мы настолько однозначны в этом вопросе. Я это обсуждал постоянно в переговорах с [президентом РФ Владимиром] Путиным, — пояснил канцлер.

Шольц добавил, что в переговорах с Россией поднимался, в том числе вопрос об американских биолабораториях на Украине. Информацию о том, что они существуют, он назвал ложной.

Не используйте это для операции под ложным флагом, когда вы будете утверждать, что всё это реакция на соответствующие действия Украины. Это повлекло бы тяжелейшие последствия, и мы едины в том, что мы отреагируем драматическими мерами, — подчеркнул политик.

Ответом Запада не станет участие НАТО в ситуации на Украине — это единственное, что пообещал Шольц, отказавшийся уточнять детали потенциального ответа.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил: Вашингтон и его союзники по НАТО «ответят» в случае, если Москва применит химическое оружие на Украине. Ответ Запада станет соразмерным по характеру применения, рассказал хозяин Белого дома в Брюсселе.