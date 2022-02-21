Шольц ответил на вопрос пятилетнего мальчика о «Путине-убийце»

Немецкое телевидение опубликовало видео, где канцлер Германии Олаф Шольц отвечает детям на вопрос, является ли президент России Владимир Путин убийцей. В ролике Шольц сидит вместе с двумя детьми школьного возраста и отвечает на провокационные политические вопросы. Также он упомянул некоего человека, который «находился в Германии на лечении и немецким врачам удалось спасти ему жизнь в последний момент».

Он несёт ответственность за жизнь людей, которым угрожает опасность, — ответил Шольц на вопрос пятилетнего мальчика.

Далее, отвечая на вопрос пятилетнего мальчика о том, должен ли Путин сесть в тюрьму, он отметил, что это должны решать граждане России. В контексте ответа на данный вопрос Шольц также вспомнил об оппозиционном российском политике Алексее Навальном.

Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законные правила, как у нас в стране. Но это государство, в котором нельзя чувствовать себя в безопасности, особенно если ты не согласен с властью. Например, это касается одного человека, который сейчас в России, до этого он находился в Германии, он был отравлен... — сказал Шольц.

Шольц до этого заявлял, что в диалоге с Россией по вопросам безопасности всё ещё наблюдаются некие противоречия. Тем не менее продолжение дискуссии по данному аспекту международных отношений возможно.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля, ссылаясь на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.