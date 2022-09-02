Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа Канцлер ФРГ Шольц отверг возможность прекращения импорта в страну газа из РФ

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Германия не прекратит импорт газа из России даже несмотря на то что сейчас поступают лишь его небольшие объемы. Об этом заявил на встрече с согражданами канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мнению политика, не следует излишне усложнять себе жизнь. Слова Шольца приводит РИА Новости.

Европейский союз не ввёл санкции на импорт газа, прежде всего из-за западноевропейских стран, не в первую очередь из-за Германии... другие не могут так быстро найти для себя альтернативу, — объяснил Шольц.

Он добавил, Германия приняла своевременные решения о заполнении газохранилищ, запуске угольных электростанций и строительстве терминалов для СПГ. В связи с этим Шольц пообещал согражданам, что страна сумеет преодолеть ситуацию с вопросом газоснабжения. Однако это будет сделать сложнее, если отказаться от газа из России, подчеркнул политик.

Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение, — подчеркнул Шольц, отметив при этом необходимость расширять инфраструктуру для импорта газа.

Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить прямой конфронтации НАТО с Россией. Политик при этом отметил, что Германия в качестве страны — члена Североатлантического альянса продолжит поддерживать Украину. По его словам, Берлин «тщательно взвешивает» каждый шаг.