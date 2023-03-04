Шольц отправил «сигнал» России по Украине Канцлер ФРГ Шольц: Германия и США продолжат поддерживать Киев столько, сколько необходимо

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Берлин и Вашингтон должна отправить «сигнал» России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине, сообщает телеканал CNN. Немецкий лидер подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Киев столько, сколько необходимо. Байден назвал «положительным» давление, которое оказывается на Москву с помощью санкций, включая отказ немцев от российских энергоресурсов.

Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать (поддерживать Украину) столько, сколько необходимо, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо, — сказал Шольц.

Байден в свою очередь похвалил ФРГ за оказание вместе с США всемерного содействия Украине.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого cледовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на «Северные потоки». Россия на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели намерена представить беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.