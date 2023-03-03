Шольц обсудит с Байденом бесперебойные поставки оружия на Украину

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Джо Байден

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудит с президентом США Джо Байденом вопрос бесперебойных поставок оружия на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Одним из возможных решений может стать договоренность о переносе немецких производств боеприпасов в Соединенные Штаты.

По данным издания, Германия изучает возможность совместных закупок в рамках Европейского союза, но «брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс». При этом власти США собираются надавить на Шольца из-за недостаточного количества боеприпасов, поставляемых Украине.

Ранее канцлер ФРГ призвал украинского президента Владимира Зеленского прекратить стоны о недостатке военной помощи со стороны Германии. Он назвал упреки Киева неразумными и подчеркнул, что страна помогает Украине больше, чем многие другие государства.

Встреча Байдена и Шольца намечена на 3 марта. Канцлер Германии уже направился в Вашингтон. Правительство ФРГ сообщило, что встреча будет проходить за закрытыми дверями и заявления для СМИ будут сделаны только на полях события. Прошлые визиты немецких глав правительства всегда сопровождались пулом журналистов.