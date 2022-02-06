Шольц не исключил включения «СП-2» в санкционный список в отношении РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Россию ждут серьёзные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины, передаёт телеканал ARD. Он не исключил, что они могут затронуть и газопровод «Северный поток — 2». Заявление главы правительства Германии прозвучало накануне его визита в США, где он должен будет встретиться с президентом Джо Байденом.

Мы провели с нашими союзниками в ЕС и США конкретные приготовления, мы обсуждаем возможные санкции — это очень масштабные, очень жёсткие санкции, если будет необходимо, хотя сейчас все наши усилия устремлены на то, чтобы в них не было необходимости, — заявил Шольц.

Выступление единым фронтом Шольц назвал одной из сильных сторон западного ответа.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли появление в санкционном списке проекта «Северный поток — 2», канцлер заявил, что «нет ничего, что исключено», добавив, что в нём может быть «больше того, что может себе представить Москва».

При этом Шольц вновь повторил позицию, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие.

Ранее правительство ФРГ подтвердило, что канцлер Германии проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне. Как Шольц заявил в интервью Bild am Sonntag, цель его визита в США заключается в том, чтобы совместно с Вашингтоном направить сигнал России о прекращении дестабилизации ситуации на Украине. Он также сообщил, что западные партнёры постараются предостеречь РФ от нарушений территориальной целостности соседнего государства, так как это обернётся жёсткими последствиями для Москвы.