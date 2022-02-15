Шольц назвал «умной реакцией» решение НАТО о начале переговоров с Россией

Североатлантический альянс продемонстрировал «умную реакцию», начав обсуждение с Россией гарантии безопасности, заявил в эфире немецкого N24 канцлер Германии Олаф Шольц по итогу встречи с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров с российским президентом он сказал, что расширение НАТО на восток не значится в повестке дня, а признание Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР будет означать срыв Минских соглашений.

Цели России и российского президента высказаны. Помимо вопросов конкретно вокруг Украины, речь идёт в рамках общеевропейской повестки о вопросе отношений России и НАТО и как будет развиваться ситуация в дальнейшем, о вопросах безопасности. И поэтому это была умная реакция со стороны НАТО — на многочисленные запросы <...> отвечать конкретно и делать [встречные] предложения. Это можно найти в ответах, — сказал Шольц.

Он отметил , что переговоры касаются транспарентности — передвижений войск и оружия, контроля над вооружениями. Шольц подчеркнул, что в НАТО вернулись «на путь, которому хорошо следовали».

На встрече с Путиным Шольц заявил, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских договорённостей. По его словам, необходимо вести переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы (Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины). По его словам, минский процесс является хорошей стартовой точкой для мирного урегулирования ситуации между украинским правительством и Донбассом. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал решать все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции в рамках контактной группы.