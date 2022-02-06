Шольц назвал главную цель визита в США

Германский канцлер Олаф Шольц заявил в интервью Bild am Sonntag, что цель его визита в США заключается в том, чтобы совместно с Вашингтоном направить сигнал России о прекращении дестабилизации ситуации на Украине. Он также сообщил, что западные партнёры постараются предостеречь РФ от нарушений территориальной целостности соседнего государства, так как это обернётся жёсткими последствиями для Москвы.

Цель — направить Кремлю единый и сплочённый сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жёсткие последствия для России — с политической, экономической и геостратегической точек зрения, — сказал Шольц.

6 февраля канцлер ФРГ отправится в Вашингтон. 7 февраля он проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нормализовать международную обстановку без диалога с Россией невозможно. По его словам, сейчас необходимо снизить напряжённость ситуации вокруг Украины мирным путём, чтобы избежать вооружённого конфликта.

Ранее издание The Washington Post написало о том, что Россия почти завершила подготовку к возможному вторжению на Украину. По данным газеты, к границе стянуто около 70% от необходимого числа российских военнослужащих.

Кроме того, у РФ в Чёрном море базируется несколько десятков кораблей, которые могут наносить удары по побережью соседней страны.

The New York Times ранее сообщило, что отдельные подразделения Вооружённых сил (ВС) России находятся на финальной стадии готовности к возможному началу боевых действий против Украины. На снимках из космоса, якобы сделанных над Крымом, изображены скопления военной техники и военные палаточные лагеря.