Шольц: НАТО не станет стороной конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на выступлении в бундестаге, что Германия будет поставлять Украине всё оружие, которое «имеет смысл поставлять», однако партнёры НАТО не намерены становиться стороной конфликта. По его словам, которые приводит РИА Новости, все поставки оружия из актуальных запасов бундесвера согласуются с союзниками.

Мы гарантируем, что партнёры по НАТО не станут стороной конфликта, — заявил Шольц.

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее сообщила, что на складах бундесвера практически не осталось оружия, которое можно передать Украине. Она также отметила, что чем старше образцы вооружения, тем тяжелее решить связанные с ними вопросы логистики, ремонта и обучения. Глава внешнеполитического ведомства Германии также подчеркнула, что решение о новых поставках оружия Киеву будет согласовываться на уровне Евросоюза, НАТО и G7.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставлять в страну оружие, включая средства ПВО и ПТРК. Он пояснил, что перевооружение Киева необходимо провести за несколько недель. При этом глава объединения подчеркнул, что альянс стремится сделать так, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины и не привёл к полномасштабному военному противостоянию с Россией.