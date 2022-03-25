Шольц напомнил об указанных в договорах о поставке газа долларах и евро

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о позиции ЕС по поводу требования России платить за поставки газа в рублях. Он напомнил, что в договорах о поставках предусматривается оплата только в евро или долларах, сообщает РИА Новости.

Мы до сих пор исходим из того, что договоры, которые были заключены, предусматривают оплату в евро или долларах, — подчеркнул политик.

Так он ответил на вопрос, удалось ли лидерам ЕС в Брюсселе выработать общую позицию по российским требованиям.

Ранее стало известно, что Париж не имеет оснований нарушать контракт и платить за российский газ рублями, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Цель российского требования заключается в попытке Москвы обойти санкции, отметил он.