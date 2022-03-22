Шольц напомнил об «обратном эффекте» санкций против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при введении санкций в отношении России следует учитывать их «обратный эффект». Он должен быть «преодолимым» для стран, которые прибегают к подобным мерам, отметил глава немецкого правительства на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия, — подчеркнул Шольц.

Он напомнил, что Евросоюз с партнёрами ввели против России «самые жёсткие санкции». Их последствия ещё проявятся, и они будут «драматичными».

Ранее стало известно, что перебои с поставками газа в ФРГ способны привести к мрачным последствиям. Они проявятся в виде дефицита продуктов питания и волне простудных заболеваний среди населения, сообщает Die Welt. Издание отмечает, что на немецкое правительство оказывается давление с целью добиться от Берлина отказа от закупок российских энергоресурсов.