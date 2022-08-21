Шольц исключил угрозу НАТО для России Канцлер ФРГ Шольц: НАТО никогда не представляла угрозу для России

Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы граждан в рамках открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера, передает ТАСС. Он добавил, что предложенная президентом РФ Владимиром Путиным инициатива вернуться к диалогу о вопросах контроля над вооружениями была воспринята НАТО и США положительно.

НАТО никогда не представляла угрозу для России, — заявил канцлер ФРГ.

Он напомнил, как в ходе одного из разговоров с Путиным он объяснил российскому лидеру, что вопрос принятия Украины в военный блок не стоит на повестке дня. По словам Шольца, в эту тему была внесена «полная ясность».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не намерена отказываться от Основополагающего акта Россия — НАТО. Во время интервью телеканалу ZDF дипломат рассказала о новой стратегической концепции Альянса, рассчитанной на «защиту от России».

Основополагающий акт Россия — НАТО состоит из четырех пунктов. Согласно первому, обе стороны признают за странами Европы право выбора стратегии обеспечения безопасности собственного государства. Второй пункт декларирует механизм обоюдных консультаций и создание для этого специального органа — Совета Россия — НАТО. Третий пункт утверждает, что Россия будет обмениваться с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и стратегиям. Согласно четвертому пункту, Альянс не станет размещать ядерное оружие на территории новых членов блока.