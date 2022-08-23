Шольц и Трюдо пообещали Украине «тонны» боеприпасов

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Олаф Шольц и Джастин Трюдо

Германия и Канада согласовали предоставление нового пакета военной помощи Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите «Крымской платформы» в Киеве. По его словам, Берлин и Оттава передадут Киеву различные виды оружия и военной техники, а также "тонны боеприпасов, сообщает РИА Новости.

Мы поставили на рельсы новый пакет (военной помощи — NEWS.ru), включающий другие современные системы ПВО, гранатомёты, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, — сказал глава правительства Германии.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Минобороны ФРГ не видит возможности для продолжения поставок Украине оружия и военной техники. В ведомстве заявили, что продолжение поддержки Киева ослабит армию Германии.

Таким образом в министерстве ответили на статью депутатов бундестага с призывом нарастить военную помощь Украине, в том числе за счет запасов бундесвера. Парламентарии подчеркнули, что «выживание Украины отвечает интересам политики безопасности Германии». В офисе Шольца, в свою очередь, отметили, что призыв принят к сведению.