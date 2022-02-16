Шольц и Байден приветствовали слова Путина о готовности к дипломатии

В телефонном разговоре канцлер Германии Олаф Шольц и его американский коллега Джо Байден приветствовали заявление президента России Владимира Путина о готовности продолжать дипломатические усилия для урегулирования разногласий, заявили в пресс-службе немецкого правительства. При этом лидеры двух стран также обсудили поездку канцлера ФРГ в Москву и Киев, сообщает РИА Новости.

Оба приветствовали заявления российского президента, что дипломатические усилия будут продолжены. Их нужно теперь интенсивно продолжать, — сказано в пресс-релизе.

Ответственность за реализацию минских соглашений стороны возложили на Москву, несмотря на неоднократные заявления со стороны властей в Киеве о том, что Украина не собирается выполнять закреплённые положения. Россия, по словам западных лидеров, должна предпринять реальные шаги по деэскалации.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что российский президент Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой. Президент России «оголил» слабые точки западного мира, отметили журналисты. В результате этой победы Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток — 2» готов к поставкам газа для Европы.