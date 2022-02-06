Шольц: ФРГ примет все необходимые шаги в случае вторжения России на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью американской газете Washington Post, что Германия и её союзники готовы «предпринять все необходимые шаги» в случае вторжения России на Украину. Глава государства при этом не стал отвечать прямо на вопрос о том, собирается ли Берлин отказываться от «Северного потока — 2». Немецкий лидер ограничился словами, что ни один из вариантов не исключается.

Вместе с нашими союзниками мы готовы предпринять все необходимые шаги. У нас с правительством США есть чёткое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы, — рассказал Шольц.

Он отметил, что партнёры уже договорились, что будут поддерживать Украину. Политик добавил, что в этой ситуации все варианты находятся на рассмотрении. «Я не буду вдаваться в какие-либо подробности, но наш ответ будет единым и решительным», — сказал Шольц.

Ранее Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин не исключает возможности развёртывания дополнительного воинского контингента в Литве. В настоящее время ведутся переговоры по усилению военного присутствия Германии в регионе, добавила глава ведомства. Она отметила, что Германия «уже вносит важный вклад» в обеспечение безопасности Литвы, возглавляя боевую группу НАТО.