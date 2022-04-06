Шольц: Берлин и Киев обсуждают гарантии безопасности

Берлин и Киев в процессе обсуждения гарантий безопасности Украины со стороны ФРГ. Переговоры проходят конфиденциально, конкретных договорённостей пока нет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

Был затронут вопрос гарантий безопасности, он еще не проработан. Разумеется, мы ведём переговоры об этом, но в необходимой атмосфере конфиденциальности. Мы делаем это с другими, кого это касается, кто может сыграть в этом роль, - заявил Шольц.

Канцлер также прокомментировал вопрос о нейтралитете Украины. По его словам, такое решение должны принимать сами украинцы.

Ранее Украина обменялась проектами соглашений о предоставлении ей гарантий безопасности с целым рядом стран. По словам президента страны Владимира Зеленского, эти государства выразили Киеву готовность служить гарантами безопасности. Зеленский отметил, что среди таковых хотел бы видеть ведущие страны мира — США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию. Также Киев желал бы увидеть в числе этих стран Китай.