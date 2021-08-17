Шоковый эффект: Израиль хочет воспользоваться победой «Талибана»

Власти Израиля видят внешнеполитические возможности в ситуации вокруг Афганистана. В конце августа премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет должен нанести в Вашингтон первый визит в ранге главы правительства, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом все тревожащие регион проблемы. Официальные лица утверждают, что премьер намерен воспользоваться шоком, возникшим в Вашингтоне из-за стремительно развивающихся событий в Афганистане, и убедить США в необходимости показать силу на другой арене — иранской. Правда, часть израильского истеблишмента опасается, что доказанная афганским кризисом безучастность американцев рано или поздно коснётся Ближневосточного региона.

В том, что Беннет намерен апеллировать к ситуации вокруг Афганистана в разговоре с Байденом, уверяют источники Al-Monitor.

Можно воспользоваться событиями ради нашего блага, — цитирует издание представителя израильской разведки. — Думаю, шок, который испытали Байден и его люди, резкая общественная реакция в США и в международных СМИ могут иметь прямо противоположный эффект, подобный эффекту маятника.

По его словам, «унизительная капитуляция» перед движением «Талибан» (запрещено в России) может фактически привести к тому, что Байден пойдёт на ужесточение внешней политики и решит «поиграть мускулами» в отношении Ирана.

Собеседники Al-Monitor отмечают, что еврейское государство предпочло бы сосредоточиться и на других возможностях, которые могут возникнуть на фоне стремительного падения официального Кабула. В частности, они считают, что афганские события могут показать государствам Ближнего Востока, что только одна сила может стабильно и решительно защищать их от угроз в сфере безопасности, которые исходят от Ирана. Эта сила — Израиль. Вероятно, таким образом израильские официальные лица рассчитывают форсировать переговоры о восстановлении дипломатических связей с теми мусульманскими странами, с которыми этого ещё не произошло.

Stringer/XinHua/Global Look Press

Подарок Израилю

Не исключено, что последние действия иранской администрации могут только усилить аргументационную базу израильтян. Накануне МАГАТЭ проинформировало, что Исламская Республика запустила на своём ядерном объекте в Натанзе вторую систему центрифуг, которые позволяют обогащать уран до 60%. Реакция иранской стороны на высказывания международной организации не выглядела успокаивающей. В частности, МИД Исламской Республики заявил, что все действия страны по ядерной программе полностью соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и «обязательствам Тегерана в рамках этого договора», проходят под надзором МАГАТЭ и были анонсированы заранее.

До тех пор, пока США и другие участники соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД. — NEWS.ru) не возобновят полное и безоговорочное исполнение ядерной сделки, Иран продолжит развитие ядерной программы согласно своим потребностям, распоряжениям властей и в соответствии с обязательствами по ДНЯО, — говорится в заявлении иранского дипведомства.

До недавнего времени между Тегераном и МАГАТЭ действовала временная сделка, которая позволяла международным инспекторам мониторить иранские объекты и ограничивать число центрифуг, однако пролонгировать её так и не удалось. Вероятно, такая обстановка только поможет Беннету в попытках склонить Байдена к ужесточению политики против Ирана.

Нафтали Беннет JINI/XinHua/Global Look Press

Страх осиротеть

Для Израиля в победе «Талибана» есть и свои риски. Неназванный источник в оборонном ведомстве еврейского государства заявил Breaking Defense, что бегство США — «это плохой знак, который будет иметь серьёзные последствия» для некоторых стран Ближнего Востока. Он убеждён, что падение официального Кабула в сочетании «с продолжающейся агрессией со стороны Ирана и политической нестабильностью в Ливане» образуют целый региональный костёр. Теперь локальным игрокам придётся рассчитывать главным образом на собственные силы, опасается собеседник Breaking Defense.

О своих опасениях заявил публично генерал-майор в отставке Амос Ядлин, который в прошлом возглавлял военную разведку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Любая страна в регионе, такая как Египет, Саудовская Аравия и Бахрейн, которая считала себя союзницей США, теперь осознаёт, что она не может рассчитывать на США в военном кризисе, — выразил уверенность бывший военачальник.

По его словам, в итоге может сложиться ситуация, когда эти страны захотят укрепить отношения в сфере военно-технического сотрудничества с Россией или Китаем.

Всплеск терроризма

В ходе одного из недавних брифингов для членов Сената США глава Объединённого комитета начальников штабов американских вооружённых сил Марк Милли заявил, что армейские структуры теперь, вероятно, пересмотрят свои оценки темпов восстановления ряда террористических группировок в Афганистане и других регионах мира.

Stringer/XinHua/Global Look Press

Однако проблема заключается не только в этом. Основная угроза связана с вопросами признания и выведения этих группировок из чёрных списков ООН. После падения Кабула «Талибан», вероятно, будет претендовать на максимально полную легализацию на международной арене. Это вдохновит и другие радикальные движения, которые сейчас с трудом скрывают ликование по поводу ситуации в Афганистане.

«Талибан» сегодня победил, будучи обвинённым в отсталости и терроризме, — написал в Twitter высокопоставленный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук. — Они противостояли США и их агентам, отказываясь от компромисса, их не обманули лозунгами вроде демократии и выборов. Это урок для всех угнетённых народов.

Соответствующий импульс получили и группировки проиранской оси, которые действуют в Ливане и Ираке и которые, как считают в Израиле, представляют для него экзистенциальную опасность. Не исключено, что комплекс этих рисков может перевесить для израильской стороны всю потенциальную выгоду от последствий афганского кризиса.