Шойгу заявил, что бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

Российские военные фиксируют существенное увеличение активности авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной границе. 10 американских стратегических бомбардировщиков отработали в этом месяце вариант применения ядерного оружия против России. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, — написал он.