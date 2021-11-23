Шойгу заявил, что бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Как сообщает газета The Times of Israel, накануне прививку получили уже несколько сотен детей, ещё 24 тысячи записались на приём на 23 ноября.

В конце прошлой недели Израиль получил большую партию детской вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer. Глава оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19, профессор Салман Зарка заверил израильских...