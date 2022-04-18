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Мир

Шойгу: российские военные последовательно освобождают ЛНР и ДНР

12:38, 19 апреля 2022
Шойгу: российские военные последовательно освобождают ЛНР и ДНР Военнослужащий ВС РФ Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Российские военнослужащие в ходе спецоперации последовательно освобождают территории Луганской и Донецкой народных республик, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. По его словам, которые приводит ТАСС, военные проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни, сказал он.

События последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование армии, отметил он.

В конце марта Шойгу заявил, что основные задачи специальной военной опeрации России на Украине в целом выполнены. По его словам, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбаcса. Министр добaвил, что армии Украины нанесён существенный урон.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что все поставленные цели военной операции будут достигнуты. Главной из них глава государства назвал помощь жителям Донбасса.

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