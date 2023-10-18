Почему Шойгу требует экстрадировать эсэсовца Хунку из Канады, кто это такой Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады Ярослава Гунько

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии заявил, что ветерана СС Ярослава Гунько (Хунку) необходимо публично судить. Что о нем известно?

Что сказал Сергей Шойгу

По словам министра обороны, такое поручение было отдано, потому что принадлежность Гунько к военным преступникам официально признана правительством Канады и международными организациями.

«С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС „Галичина“, поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что «укрывательство преступника, на руках которого кровь сотен, если не тысяч людей, включая детей, не может быть оправдано никакими способами».

Что известно об инциденте в Канаде с Ярославом Гунько

22 сентября 98-летнего Ярослава Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», которую комплектовали из украинских националистов.

«Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска даже в возрасте 98 лет», — произнес спикер палаты общин Канады Энтони Рота.

Гунько стоя аплодировали канадский парламент, а также премьер Джастин Трюдо и президент Украины Зеленский.

Как в мире отреагировали на приветствие Гунько в парламенте Канады

Спустя несколько дней посол Польши в Канаде Витольд Дзельский на своей странице в Twitter (X) написал, что Варшава требует извинений после инцидента с Гунько.

«22 сентября руководство Канады и Украины в палате общин овациями приветствовало члена войск СС „Галичина“, печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев», — заявил Дзельский.

Также замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик призывал Этони Рота подать в отставку, что тот и сделал.

«Это большая компрометация спикера палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера палаты», — сказал он.

В Германии назвали данную ситуацию неприемлемой. При этом посол ФРГ в Канаде не была заранее предупреждена, что в парламент будет приглашен украинец, служивший в дивизии СС «Галичина».

После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил свое недовольство ситуацией, связанной с чествованием украинского нациста, и заявил, что он разочарован произошедшим.

«Чрезвычайно расстраивает то, что произошло, однако спикер палаты общин Энтони Рот уже признал свою ошибку и принес извинения. Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом», — отметил премьер.

Как отреагировали в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неряшливым отношением к памяти чествование бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

«Память должна храниться в отношении нацистов, сколько бы лет им ни было, нет срока давности у этих преступлений. Подобное неряшливое отношение к памяти, конечно, возмутительно», — подчеркнул представитель Кремля.

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пояснила, что в скандале с выступлением в парламенте Канады эсэсовца из спикера палаты общин Энтони Рота сделали «козла отпущения», чтобы вывести из-под удара премьер-министра Джастина Трюдо.

Президент России Владимир Путин назвал омерзительным чествование бойца СС в парламенте Канады. В ходе заседания глав государств СНГ в Бишкеке он подчеркнул, что войска подразделения истребляли еврейское население Украины.

«Совсем отвратительно было смотреть, когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины. Ну это просто омерзительно. Надеюсь, в наших странах ничего никогда подобного не произойдет», — сказал российский лидер.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин

Что произошло с Гунько после появления в парламенте Канады

После скандала в канадском парламенте Ярослав Гунько принял решение уехать к друзьям в Южную Америку. Отмечается, что канадские журналисты дозвонились до 98-летнего пенсионера, и он пожаловался на волну ненависти к себе.

«Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. Все, чего я хотел, — это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи», — заявил он.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины. В 1944 году была почти полностью уничтожена, после чего ее переформировали и использовали в боях в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае бойцы дивизии сдались в плен войскам Великобритании и США.

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