Шойгу: США собираются воевать «до последнего украинца»

США и их союзники стремятся к затягиванию конфликта на Украине и делают для этого всё возможное. Они собираются воевать «до последнего украинца», заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», — сказал глава ведомства.

Он также отметил, что спецоперация показала важность совершенствования российской армии. При этом действия военных и качество вооружения, которое применяется ими, продемонстрировали правильность приоритетов, определённых руководством страны.

Ранее Минобороны России предложило украинским националистам и иностранным наёмникам, находящимся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие. В Минобороны подчеркнули, что всем сдавшимся гарантируется жизнь и обращение в соответствии с Женевской конвенцией.

Однако украинские военные отказались от предложения и продолжили боевые действия. 19 апреля в Минобороны РФ дали им два часа на то, чтобы сдаться. В ведомстве призвали их не испытывать судьбу и принять «единственно правильное решение».