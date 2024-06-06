Шойгу раскрыл планы НАТО по вторжению в союзные России страны Шойгу: НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ в ходе военных учений

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Сергей Шойгу

НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, заявил на заседании Комитета секретарей совбезов стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, Североатлантический альянс также несет ответственность за рост количества провокаций в воздушном пространстве.

На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие Альянса, размещаются новые системы вооружений, — уточнил Шойгу.

Отработку вторжения в страны ОДКБ Блок проводит в ходе многочисленных военных учений, добавил секретарь Совбеза России.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что заявления коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим» и «тупые как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции.

Позже политолог Сергей Марков отметил, что Путин эмоционально прокомментировал риторику НАТО о якобы планах РФ о нападении на Альянс, потому что раскусил ее суть. По его словам, высказывания военного блока говорят как раз о его намерениях в отношении России и Путин это понимает.