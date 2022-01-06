Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ. Разговор состоялся 6 января в преддверии заседания Совета Россия — НАТО. Обсуждались вопросы безопасности.

Шестого января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил, что на переговорах с США Россия будет твёрдо отстаивать свои интересы и не идти на односторонние уступки. В интересах РФ, по словам дипломата, создавать благоприятные условия для развития страны, обеспечивать её безопасность и повышать благосостояние граждан.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета России — НАТО. Будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, ситуация на Украине, а также меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. Стороны также обсудят темы, связанные с военной активностью и снижением рисков. Известно, что на встрече российское дипведомство будет представлять заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.



