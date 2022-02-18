Шойгу проведёт переговоры с главой Пентагона

Министр обороны России проведёт телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что переговоры состоятся по инициативе американской стороны.

18 февраля 2022 года состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Л. Остина. Разговор состоится по инициативе американской стороны, — говорится в сообщении.

Другие детали, в том числе повестку переговоров, в Минобороны РФ не раскрыли.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США приветствуют заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и также считают, что для дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Украины всё ещё остаётся «время и пространство». Одновременно с этим он подчеркнул, что развитие ситуации на местах входит в диссонанс с заявлениями главы российского МИД.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кроме того, на минувшей неделе целый ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем 17 февраля aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что рaнее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реaльной даты «вторжения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, в свою очередь, заявил, что утверждения о росcийском «вторжении» поcле 20 февраля являются очередными фейками.

В ответ на эти предположения официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявленной даты иронично предложила «уточнить» свои прогнозы, чтобы можно было спланировать отпуск.