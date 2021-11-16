Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить обострять обстановку

Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по телефону с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и главой оборонного ведомства Армении Суреном Папикяном. Поводом стало обострение ситуации на азербайджано-армянской границе. Шойгу призвал стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу провёл телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки, - цитирует агентство сообщение.

Ранее в Минобороны Армении заявили о звонке Шойгу Папикяну. Глава военного ведомства Армении в беседе назвал вторжение азербайджанских подразделений грубым нарушением трёхсторонний заявлений. По его мнению, это ставит под угрозу весь переговорный процесс.

После этого в Минобороны Азербайджана появилось сообщение об урегулировании нападения Армении на государственную границу. Об этом в ходе разговора с Шойгу заявил глава ведомства Гасанов. Отмечается также, что российский министр выразил готовность работать над прекращением военных действий и стабилизацией ситуации.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что ответственность за обострение обстановки на азербайджано-армянской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку обостряет обстановку на границе с целью срыва трёхсторонних договорённостей по Карабаху.