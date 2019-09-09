https://static.news.ru/photo/afea3e94-d301-11e9-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление главы американского Пентагона Марка Эспера, который потребовал, чтобы Россия вела себя как «нормальная страна». По его словам, нормальность в понимании американских коллег не соответствует российским представлениям.

Шойгу отметил, что если бы Москва вела себя так же, как США, то представители России давно должны были начать бомбить Ирак и Ливию, а также поддерживать госперевороты, как это сделал Вашингтон со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, передаёт RT .

Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать — мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными, — заключил Шойгу после переговоров «2+2» Россия — Франция.

Ранее, как писал News.ru, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия должна вести себя «как нормальная страна», разделяющая западные ценности, если она хочет работать вместе с США.