Шойгу осудил теракт в военном училище в Сирии

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования своему сирийскому коллеге Али Махмуду Аббасу в связи с терактом в военном училище в городе Хомс. Глава МО РФ также осудил теракт, в результате которого погибли женщины и дети.

Выражаю Вам самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс Сирийской Арабской Республики, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что разделяет боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого преступления. Глава Минобороны РФ также выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших.

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией в Сирии выразил президент России Владимир Путин. Глава государства заверил, что страны будут развивать взаимодействие в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Об атаке заминированных беспилотников на военный колледж в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов сообщалось накануне. Выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года. По последним данным, погибли по меньшей мере 80 человек, 240 получили ранения. В Сирии объявлен трехдневный траур.