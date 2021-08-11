Шойгу обсудил вопросы стратстабильности с главой Пентагона

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Москва намерена разделить Украину, после чего одну её часть включить в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом заявил в Facebook экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Совсем другое дело — Союзное государство России и Белоруссии. Цель Путина — разделить Украину и включить одну её часть в эту новую империю, а другую сделать буфером между собой и...