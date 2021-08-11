Шойгу обсудил вопросы стратстабильности с главой Пентагона
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
18:57, 11 августа 2021
Сергей ШойгуФото: mil/vk.com
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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по вопросу стратегической стабильности. Об этом сообщило РИА Новости.
Главы оборонных министерств РФ и США в телефонном разговоре обсудили итоги двусторонней консультации по стратегической стабильности.
Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности, — отметили в Министерстве обороны России.
Ранее Шойгу заявил, что в Варшаве, Риге и Таллине существуют центры подготовки, где в том числе и россияне учатся подрывной информационной деятельности. При этом он отметил, что в России подобных мест нет, подготовка специалистов информационных атак не ведётся. Шойгу объяснил, что западные центры находят в Интернете и берут на работу тех, «кто ничего хорошего не пишет». Таких людей, утверждает он, десятки каждый квартал.