Шойгу обсудил военное сотрудничество с министром обороны Китая

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Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией о том, что рынок в китайской Ухани был первым источником заражения коронавирусом нового типа. Об этом 8 мая на пресс-конференции в Женеве заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Рынок точно играл какую-то роль — или как источник вспышки, или при её распространении. Однако мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки, — цитирует ТАСС эксперта. Он не...