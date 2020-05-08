Шойгу обсудил военное сотрудничество с министром обороны Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с китайским коллегой Вэй Фэнхэ военное сотрудничество двух государств в условиях мировой пандемии COVID-19.
Шойгу и Фэнхэ созвонились 8 мая, передаёт «Интерфакс».
Глава китайского военного ведомства поздравил Шойгу и весь личный состав Армии России с наступающим 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
Как писал NEWS.ru, Шойгу рассказал, что Минобороны разработало юбилейную программу, которая «создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному событию» в условиях противокоронавирусных ограничений.
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