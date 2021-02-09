Шойгу обсудил с министром обороны Израиля ситуацию на Ближнем востоке

https://static.news.ru/photo/f85f4228-6b85-11eb-a0ce-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/vk.com

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с заместителем премьер-министра, главой Минобороны Израиля Бени Ганцем.

Обсуждены вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе, — сообщили в российском министерстве обороны.

В ведомстве добавили, что разговор состоялся по инициативе Израиля, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили продолжение координации между еврейским государством и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе.

Ранее Биньямин Нетаньяху отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) распространить свою юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. Инициатором выступила Палестина. Он считает, что МУС, расследуя военные преступления Израиля, встаёт на путь изощрённого антисемитизма.