Шойгу назвал сроки завершения операции по «Азовстали»

На завершение операции по «Азовстали» в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики, потребуется три-четыре дня, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передаёт ТАСС. Он добавил, что на металлургическом заводе находится более двух тысяч боевиков.

По словам Шойгу, Мариуполь на данный момент полностью под контролем вооружённых сил России, а также ЛНР и ДНР, а иностранные боевики надёжно заблокированы на «Азовстали».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на завершение данной операции потребуется один день, он подчеркнул, что 21 апреля, до или после обеда, «Азовсталь» будет под контролем ВС РФ. По его словам, для завершения операции всё готово — воины и стратегия, но потребуется время. Он также предложил украинским боевикам сдаться с утра, а позже их просьба будет рассматриваться Вооружёнными силами России.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав это нецелесообразным, так как это может привести к большим потерями среди российских военных. Он подчеркнул, что Россия всегда должна в первую очередь заботиться о жизни и здоровье своих солдат и офицеров. В качестве альтернативной стратегии глава государства предложил продолжить блокировать комбинат и вновь предложить боевикам сложить оружие.