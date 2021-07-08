Шойгу направил в Турцию самолёт-амфибию для тушения пожаров

Министр обороны России Сергей Шойгу направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолёт-амфибию Бе-200. Об этом сообщили в Минобороны.

По указанию президента России министром обороны Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолёт-амфибия Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России, — говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что 8 июля около 16:00 мск самолёт вылетел с аэродрома Крымск и в данное время совершает перелёт на турецкий аэродром временного базирования Адана.

Ранее стало известно, что США захотели переоборудовать военно-транспортный самолёт C-130 Hercules в гидросамолёт, напоминающий российский Бе-200 «Альтаир». Подобный самолёт станет обладать большой грузоподъёмностью и дальностью. Он сможет на море взаимодействовать с субмаринами. После того как в 1950-х годах был выведен из эксплуатации P5M Marlin, американские военные не использовали гидросамолёты.