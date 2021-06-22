Шойгу: космос всё активнее вовлекается в военное противоборство

Киберпространство и космос всё чаще вовлекаются в военное противоборство, и некоторые страны создают космические киберкомандования. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время IX Московской конференции по безопасности.

Космос и киберпространство всё активнее вовлекаются в военное противоборство, — заявил глава ведомства.

Он пояснил, что космические и киберкомандования, созданные в других странах, направлены на планирование и проведение наступательных операций, а не для проведения оборонительных действий.

Министр также рассказал о перспективных вооружениях. По его словам, гиперзвуковые технологии, роботизация и цифровизация занимают первое место в разработке перспективных вооружений.

Ранее стало известно, что космические силы Соединённых Штатов Америки (КС) в случае необходимости защитить национальные интересы смогут прибегнуть не только к оборонительным действиям, но и перейти в наступление. Об этом говорится в доктрине нового вида ВС США.