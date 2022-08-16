Шойгу и Папикян обсудили Карабах

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном в рамках X Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости. Главы ведомств обсудили ситуацию в Карабахе и вопросы деятельности российского миротворческого контингента в регионе.

У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения, — заявил Шойгу.

Папикян высоко оценил армяно-российское сотрудничество. Он отметил, что встречается со своим российским коллегой уже во второй раз за год.

Эта встреча для нас очень важна. Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе, — сказал он.

До этого сообщалось, что глава армянского оборонного ведомства посетил выставку «Армия-2022» в Москве и ознакомился с новейшими образцами вооружения и с руководителями компаний по их продаже.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва, Ереван и Баку прорабатывают трехсторонние контакты на высоком уровне до конца августа. По его словам, о деталях встречи станет известно позднее.