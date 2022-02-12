Шойгу и министр обороны США обсудили по телефону вопросы безопасности

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином, передаёт ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство. Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Л. Остина, — говорится в сообщении.

Остин опубликовал пост в Twitter, в котором уточнил, что главной темой повестки дня стало скопление российских войск в Крыму и вблизи границы с Украиной.

Накануне Шойгу в Москве встречался с британским коллегой Беном Уоллесом. После переговоров он заявил, что обстановка на Европейском континенте становится все напряжённее и не Россия виновата в этом. Он отметил, что Москва не понимает причины нагнетания обстановки в регионе. В свою очередь Уоллес призвал решить дипломатическим путём актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряжённости.

Также сегодня, 12 февраля, телефонные переговоры провели глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе дискуссии министр заявил коллеге из Штатов, что кампания США о «российском вторжении» на Украину преследует провокационные цели.