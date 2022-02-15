Шойгу и Асад обсудили в Дамаске терроризм и военное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад обсудили в Дамаске военно-техническое сотрудничество стран и борьбу с терроризмом, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Шойгу также рассказал президенту САР об учениях ВМФ и ВКС России на востоке Средиземного моря, в которых принимают участие более 30 летательных аппаратов, в том числе дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31 с «Кинжалами» и 15 боевых кораблей.

В ходе встречи были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, — говорится в сообщении.

Также Шойгу рассказал об учениях Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря. Кроме того, стороны обсудили оказание Россией гумсодействия сирийскому народу, страдающему от санкций США и других западных стран.

Ранее Минобороны России сообщало, что Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал учения Военно-морского флота (ВМФ) России и авиабазу в Хмеймиме, где он проверил условия размещения личного состава и вопросы обеспечения всеми видами довольствия, а также встретился с российскими лётчиками, выполняющими боевые задачи по уничтожению террористической инфраструктуры в САР. В учениях принимают участие более 15 боевых кораблей, в частности, ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Уcтинов», фрегаты «Адмирал Каcатонов» и «Адмирал Григорович», а также большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Кроме того, задействовано cвыше 30 летательных аппаратов Воздушно-космических сил (ВКС) России.