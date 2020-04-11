Шмыгаль: украинцы уже в мае начнут выходить на работу

https://static.news.ru/photo/173c697c-7b78-11ea-9c36-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантинные меры в стране придётся пересматривать, поскольку уже в мае люди начнут выходить на работу. По его словам, власти решают вопрос об ограничениях в режиме работы.

Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей страной, — отметил премьер в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Шмыгаль добавил, что на Украине резко возросло число безработных. Официально зарегистрировались в этом статусе более 320 тыс. человек. Причём до карантина на учёт в день становились до одной тысячи украинцев, сейчас — 4-5 тысяч.

Премьер также выразил надежду, что пик по заболеваниям от коронавируса будет пройден на Украине после Пасхи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в странах СНГ, а также на Украине и в Грузии составляет менее 20 тысяч человек. Как следует из статистических данных, смертность среди заболевших колеблется на уровне 1,13%, это в пять раз меньше, чем в среднем по миру, где показатель составляет 6,1%. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в России. Следом идут Белоруссия, Украина и Молдавия.