«Шмыгаль троллил»: военэксперт о готовности Украины защищать Великобританию Военэксперт Литовкин высмеял заявление Украины о готовности воевать за Британию

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru назвал безосновательным и глупым заявление премьер-министр Дениса Шмыгаля о готовности Украины защищать Великобританию от России. По его словам, на Украине нет ни ресурсов, ни вооружения, которые бы могли помочь в случае боевых действий.

Очередная глупость. Украина заявила о готовности защищать Британию из-за соглашения о гарантиях безопасности, которое подразумевает взаимопомощь. На самом деле в этом документе нет ни одного пункта, согласно которому Великобритания обязана будет воевать за Украину. Можно сказать, что Шмыгаль троллил британцев этим заявлением. Всем прекрасно известно, что оружия и финансов у Украины нет, бойцов, которые бы пошли воевать, [нет] и подавно, — сказал Литовкин.

Ранее премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина «в течение 24 часов» окажет помощь Великобритании в случае «нападения» на нее России. По его словам, подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является «двусторонним, партнерским». Шмыгаль отметил, что данный договор — это «эталон», который «устанавливает планку». Премьер выразил надежду, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения.