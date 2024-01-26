Шмыгаль сообщил о гарантиях США по вопросу изъятия российских активов Шмыгаль: США гарантировали Украине конфискацию российских активов

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

США гарантировали Украине, что она получит все возможные гарантии долгосрочной поддержки, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью газете Politico. По его словам, речь в том числе шла о конфискации замороженных российских активов.

У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины, — заявил Шмыгаль.

Вместе с тем он прокомментировал возможность возвращения к должности президента Дональда Трампа. По его словам, в настоящий момент Киев тесно работает с администрацией действующего главы государства Джо Байдена, а как события будут развиваться дальше, станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что из-за ответа России на конфискацию активов Запад рискует потерять почти $300 млрд. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, эта сумма может оказаться больше в связи с переводом средств на счета типа «С». При этом на долю стран, являющихся членами Евросоюза, из вышеуказанной суммы приходится $223,3 млрд.