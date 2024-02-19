Шмыгаль попросил у японцев денег на «украинское экономическое чудо» Шмыгаль: Украине нужны инвестиции Японии для «экономического чуда»

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Киев хочет продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо», однако для этого необходимы зарубежные инвестиции, в частности японские, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Украина рассчитывает на технологии и вложения в логистику, энергетику, автомобилестроение, IT-технологии, сельское хозяйство.

Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Для того, чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — написал Шмыгаль.

По его словам, в Токио уже показали лидерство в финансовой поддержке Киева. Теперь же, по его мнению, Япония должна стать одним из лидеров по вложению инвестиций в украинскую экономику.

В японской столице в понедельник, 19 февраля, прошла конференция по восстановлению Украины. Итогом стало решение правительства Японии оказать помощь по семи основным направлениям, включая разминирование, повышение производительности промышленности и развитие информационных технологий.

Изначально планировалось, что к участникам мероприятия по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский. Позднее модераторы уточнили, что его выступление отменено.

Кроме того, Японский банк для международного сотрудничества предоставит кредит до $150 млн через Черноморский банк торговли и развития. Для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества Японская организация развития внешней торговли откроет офис в Киеве. Помимо этого, государственное агентство по кредитованию экспорта NEXI откроет новую кредитную линию для снижения инвестиционных рисков японских компаний. К настоящему времени Токио предоставил гуманитарную, продовольственную, финансовую помощь Киеву на сумму более $7,6 млрд.