Школьникам из Казахстана включили порно на онлайн-уроке

https://static.news.ru/photo/2bba9bba-eeb1-11ea-9cba-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Школьникам в казахском Нур-Султане включили порнографический ролик во время урока через сервис Zoom. После этого ученикам напомнили о мерах безопасности.

Как сообщает Tengrinews.kz, инцидент произошёл во время урока пятого класса. Порно школьникам включили прямо во время занятия, а после этого на видео появились нецензурно выражающиеся мужчины.

Почему вы за три месяца не смогли сделать нормальное приложение для учёбы с детьми? — написала в соцсетях возмущённая мать одного из учеников.

Она добавила, что видео вызвало шок у детей и их родителей. Кроме того, она потребовала сделать нормальное приложение для учёбы с детьми.

В управлении образования Нур-Султана рассказали, что администрация школы уже провела онлайн-собрание, на котором ученикам напомнили о мерах безопасности при работе в чатах и на платформах. При этом школы уже перешли с платформы Zoom в приложение Microsoft Teams, чтобы избежать повторного взлома уроков.

Как писал NEWS.ru, весной школьникам из Саратова включили порнографический ролик во время урока через сервис Zoom. Правоохранительные органы начали расследование данного инцидента. Полицейские порекомендовали руководству школы использовать для дистанционных уроков другое программное обеспечение. По их словам, это позволит избежать подобных происшествий.