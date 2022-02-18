«Ширма для поставок летального оружия Киеву»: Слуцкий про фейки о вторжении

Фейки о «вторжении» России и нагнетание антироcсийской истерии были ширмой для поставок оружия Киеву, а также циничным прикрытием для нарушения Украиной Минских cоглашений. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Гоcдумы по международным делам Леонид Cлуцкий.

Нагнетание антироссийской истерии, фейки о «вторжении» РФ — всё это было ширмой для поставок странами НАТО летального оружия Киеву, усиления группировки ВСУ в зоне конфликта и отправки западных инструкторов и наёмников на Донбасс, — написал он.

Слуцкий назвал это потворством геноциду русскоговорящего населения Донбасса. По его словам, это привело к тому, что сейчас идут миномётные обстрелы юго-востока киевским режимом под незатихающие обещания антироссийских санкций из Вашингтона и европейских столиц. Единственным верным решением для спасения жизней мирных жителей стали заявление глав ДНР и ЛНР о вынужденной эвакуации, отметил он.

Президент России Владимир Путин ранее сегодня заявил, что не придаёт значения вброcам о «вторжении» России на Украину. Он призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями cамопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик и cогласовать меры по завершению конфликта. Он также напомнил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение Минских соглашений. Российский лидер подчеркнул, что чем раньше это произойдёт, тем лучше.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее в пятницу заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР приведены в боевую готовность и способны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти Донецкой и Луганской народных республик пока не начали эвакуировать население в Россию.

В администрации Ростовской области отказались от комментариев NEWS.ru, перенаправив запрос в МИД РФ. В региональном главке МЧС России заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.